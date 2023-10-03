بايدن يدعو الجمهوريين لاحترام صفقة التمويل الحكومي

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمهوريين، لاحترام صفقة التمويل الحكومي المبرمة قبل بضعة أشهر.

وقال بايدن خلال اجتماع الحكومة الأمريكية - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن الكونجرس وقع على مشروع قانون الإنفاق لابقاء الحكومة مفتوحة".

وأضاف "أنه لحسن الحظ أقر الكونجرس ووقع على مشروع قانون الإنفاق لإبقاء الحكومة مفتوحة، وهذه أخبار جيدة للشعب الأمريكي ولم يتم الإغلاق وقد تم تجنب أزمة على الأقل مؤقتا مما أنقذ ملايين الأمريكيين من الأم لا داع لها".

وحث الرئيس الأمريكي كل الجمهوريين في الكونجرس على عدم الانتظار 44 يوما، قائلا: "لا تضيعوا الوقت كما فعلتم هذا الصيف والرجاء احترام الصفقة التي أبرمت قبل بضعة أشهر".

