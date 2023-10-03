تأكد جاهزية فتوح للمشاركة مع الزمالك في لقاء البنك بالدوري

شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب التأكد من سلامة اللاعب بعد تعرضه لإجهاد عضلي في مباراة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأدى فتوح الفقرات المختلفة للمران سواء التأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته للمواجهة المقبلة أمام البنك الأهلي.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء البنك الأهلي .

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك والبنك الأهلي في الساعة السابعة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز .

ويدخل الزمالك لقاء البنك الأهلي ولا سبيل أمامه سوى حصد الثلاث نقاط من أجل تحقيق الفوز الأول بالدوري هذا الموسم، خاصة وأن الفريق الأبيض تعادل في أول جولتين أمام بيراميدز والمقاولون العرب .

كان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في الأيام الماضية وذلك على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي بمجموع المباراتين ذهابا إيابا 4-2 .