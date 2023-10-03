برلماني: ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة جاء استجابة لمطالب المصريين

قال النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترشحه لفترة رئاسية جديدة، جاء استجابة لمطالب المصريين، الذين يريدون استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على ما حققته الدولة من إنجازات شملت كافة القطاعات.

وأضاف "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، أن إعلان الرئيس السيسي، ترشحه لفترة رئاسية جديدة، أسعد أبناء الوطن، الذين يدركون جيدا حجم النجاحات الكبيرة التي حققها الرئيس السيسي منذ توليه حكم مصر، والتي انحاز فيها إلى المواطن المصري البسيط الذي تصدر اهتماماته وأولوياته.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي الأحق والأجدر لقيادة مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل جهوده العظيمة التي سجلها التاريخ بحروف من نور، ومواقفه الوطنية التي ستظل خالدة في قلب ووجدان الشعب المصري العظيم.

واختتم النائب أحمد محمد دياب: "على جموع المصريين المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، للقضاء على مخططات الفتنة، والعبور بمصر إلى بر الأمان".