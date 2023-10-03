أوسوريو يضع برنامجا تأهيليا لتجهيز شيكابالا للمباريات

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب أوسوريو، برنامجا تأهيليا خاصا لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق، على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض شيكابالا التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية.

واكتفى اللاعب بالتأهيل داخل صالة الجيمانيزيوم ولم يشارك في التدريبات الجماعية وفقا لقرار الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء البنك الأهلي .

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك والبنك الأهلي في الساعة السابعة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز .

ويدخل الزمالك لقاء البنك الأهلي ولا سبيل أمامه سوى حصد الثلاث نقاط من أجل تحقيق الفوز الأول بالدوري هذا الموسم، خاصة وأن الفريق الأبيض تعادل في أول جولتين أمام بيراميدز والمقاولون العرب .

كان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في الأيام الماضية وذلك على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي بمجموع المباراتين ذهابا إيابا 4-2 .