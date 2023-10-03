ads
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أوكرانيا تعلن إسقاط صاروخ كروز و29 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

أوكرانيا
أوكرانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إسقاط صاروخ كروز و29 من إجمالي 31 طائرة مُسيرة أطلقتها روسيا، استهدف منطقتي ميكولايف ودنيبروبتروفسك، حسب ما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية».

وكانت القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية، قد قالت في وقت سابق إنَّ الهجمات استمرت أكثر من 3 ساعات الليلة الماضية.

وأوضح سيرهي ليساك، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، أنَّ الحطام المتساقط في مدينة دنيبرو بجنوب شرق البلاد، تسبب في نشوب حريق في شركة خاصة جرى إخماده بسرعة.

وأضاف عبر تطبيق تيليجرام، أنَّ أضرارًا لحقت بمنشآت تصنيع في أحد المصانع بمدينة بافلوهراد؛ مما تسبب في اندلاع حريق تم إخماده أيضًا.

وذكر فيتالي كيم، حاكم منطقة ميكولايف أنَّ 16 طائرة مسيرة أُسقطت فوق المنطقة الجنوبية.

ads
أوكرانيا القاهرة الاخبارية تيليجرام سلاح الجو الأوكراني مدينة دنيبرو
ads