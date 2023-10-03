أوكرانيا تعلن إسقاط صاروخ كروز و29 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إسقاط صاروخ كروز و29 من إجمالي 31 طائرة مُسيرة أطلقتها روسيا، استهدف منطقتي ميكولايف ودنيبروبتروفسك، حسب ما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية».

وكانت القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية، قد قالت في وقت سابق إنَّ الهجمات استمرت أكثر من 3 ساعات الليلة الماضية.

وأوضح سيرهي ليساك، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، أنَّ الحطام المتساقط في مدينة دنيبرو بجنوب شرق البلاد، تسبب في نشوب حريق في شركة خاصة جرى إخماده بسرعة.

وأضاف عبر تطبيق تيليجرام، أنَّ أضرارًا لحقت بمنشآت تصنيع في أحد المصانع بمدينة بافلوهراد؛ مما تسبب في اندلاع حريق تم إخماده أيضًا.

وذكر فيتالي كيم، حاكم منطقة ميكولايف أنَّ 16 طائرة مسيرة أُسقطت فوق المنطقة الجنوبية.