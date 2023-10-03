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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خلال 24 ساعة.. تحرير 65 ألف مخالفة مرورية متنوعة

صوةر أرشيفية
صوةر أرشيفية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم. أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (65925) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(14977) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(593) مخالفة السير بدون تراخيص.

(15) مخالفة موقف عشوائى.

(1203)مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(5) مخالفات شروط التراخيص.

(1) دراجة نارية مخالفة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية
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