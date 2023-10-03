خلال 24 ساعة.. تحرير 65 ألف مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم. أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (65925) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(14977) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(593) مخالفة السير بدون تراخيص.

(15) مخالفة موقف عشوائى.

(1203)مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(5) مخالفات شروط التراخيص.

(1) دراجة نارية مخالفة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.