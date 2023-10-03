5 ورش متنوعة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، عن إطلاق عدد من الورش المتنوعة في عناصر المسرح، وذلك خلال دورته الثامنة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ويقدمها مدربون عالميون من مختلف دول العالم ينقلون خبراتهم للشباب.

ويقدم الدكتور ديني دينيس من الدنمارك ورشة بعنوان ( طريقة " Gps" في الاداء الجسدي للممثل ) وهذه الورشة تقدم منهج جديد تطويرا لمنهج البيوميكانيك عند ماير هولد ، كما يقدم الفنان التونسي معز الاقديري ورشة " تشكل الاحساس في الجسد" ، وتقدم الفنانة والمخرجة التونسية زوهاد ضيفلاوي " ماستر كلاس " بعنوان لغة الجسد في المسرح النسوي العربي، ويقدم السينوغراف الكوري جين يونج يون"ماستر كلاس" في تصميم الاضاءة المسرحية.

جدير بالذكر أن المهرجان كان قد أعلن ورشة الفنان والمدرب العالمي سكوت تروست بعنوان "مبادئ طريقة مايزنر في فن الأداء التمثيلى"، التي تقدم للسنة الثانية علي التوالي ولكن لأول مرة ورشة طويلة سيكون نتاجها عرض قصير في حفل الختام، وذلك بناء على رغبة الكثير من الشباب المحبين لدراسة تكنيك جديد في فن التمثيل، وسيتم إجراء مقابلة "أونلاين" للراغبين في الإشتراك من خارج مصر، كما سيتم عمل مقابلة حية للفنانين داخل مصر، وبناءاً علي المقابلات سيتم اختيار عدد محدد للمشاركة في الورش.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة سميحة أيوب، وتدير المهرجان الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني ، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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