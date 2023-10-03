برلماني: السيسي هو الأجدر على قيادة الدولة في المرحلة الراهنة

أشاد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، معتبراً هذا القرار بمثابة استجابة لرغبة الملايين من المصريين وأسرهم الذين خرجوا إلى كل ميادين مصر معلنين دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح "إدريس" في تصريحات صحفية له اليوم، أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة طمأنة لملايين المصريين، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، التي انطلقت في البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، كما أنه إشارة قوية إلى استمرار الإنجازات في كافة المجالات وبجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشاد عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسى فى ختام مؤتمر حكاية وطن، واصفًا إياها بالتاريخية، قائلا: "إن هذه الكلمة أكدت حرص القيادة السياسية على ترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحرية الرأى والرأى الآخر، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاع خلال الفترة الماضية المرور بالوطن لبر الأمان رغم الأزمات التي وجهت مصر من أزمات طاحنة نتيجة للأزمات العالمية والتي أضرت بجميع دول العالم".

وأكد النائب أحمد إدريس، أن الرئيس السيسى هو الأجدر على قيادة الدولة في المرحلة الراهنة وفى ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، واستكمال المشروعات القومية العملاقة والوصول إلى رؤية مصر 2030 والتي هي عنوان الجمهورية الجديدة، معرباً عن ثقته التامة فى حرص المصريين على المشاركة الإيجابية والكبيرة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.