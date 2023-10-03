محمود علاء يشارك في مران الزمالك بعد انتهاء أزمته مع الجهاز الفني

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن مشاركة محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد عبد الواحد أنه تم عقد جلسة صباح اليوم بين محمود علاء والجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قام خلالها اللاعب بتقديم اعتذار للجهاز عما حدث في التدريب الأخير، قبل مباراة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وأضاف مدير الكرة أن الجهاز الفني تقبل الاعتذار وانتهى الأمر، مع الاكتفاء فقط بالعقوبة الإدارية التي تم توقيعها على اللاعب .

وشارك محمود علاء في التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم الثلاثاء بشكل طبيعي وكامل سواء في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة الفنية.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.