كواليس جلسة أوسوريو مع لاعبي الزمالك على هامش مران اليوم

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

و حرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة، كما منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية استعدادا للفترة المقبلة.

و قدم أوسوريو التحية للاعبين على المجهود الذي بذلوه خلال المباراة الأخيرة أمام أرتا سولار في إياب دور ال32 للكونفدرالية، وأثنى على الأداء و الإصرار و الروح العالية التي ظهر عليها الجميع مما تكلل بتحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات للبطولة .

وطلب المدير الفني من اللاعبين مواصلة العمل بجدية وتركيز استعدادا للفترة المقبلة، لمواصلة مسيرة الانتصارات، وتحدث أوسوريو عن العديد من الأمور و المواقف الفنية التي حدثت في المباراة الأخيرة، وشرح البرنامج التدريبي الخاص بالاستعداد للمباراة المقبلة أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.