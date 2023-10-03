حزب المؤتمر يعلن دعمه للسيسي لاستكمال ترسيخ الجمهورية الجديدة

أعرب حزب المؤتمر عن خالص شكره وتقديره لاستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لنداء المصريين وغالبيه القوى السياسية واستجابته لإرادة الجماهير في محافظات مصر المختلفة التي سارعت وخرجت للميادين مطالبة ومؤيدة لترشحه لفترة رئاسية جديده خلال الانتخابات الرئاسية الرئاسية المقبلة.

وجدد الحزب، في بيان له اليوم، العهد للرئيس باستمرار الدولة تحت قيادته لاستكمال ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة و تثبيت أركانها لخلق وطن قوى عزيز نعتز ونفخر به جميعا .

وثمن الحزب كلمات الرئيس بإثراء الحياة الحزبية والتعددية بتعهده بأن يعمل على أداء دوره المنوط به دعما لاستكمال بناء الوطن تحت قيادتكم الرشيدة

وأكد الحزب على تعاونه مع كل القوى السياسية والحزبية المتفقهة معه فى دعم وتأييد الرئيس من خلال دعم تنظيمي وشعبي لكل كوادر الحزب اثراء العملية الانتخابية وتحقيق أكبر مشاركة شعبيه ليخرج هذا الاستحقاق السياسي فى افضل صوره التى تليق بمصر ورئيسها وشعبها.