القبض على 16 شخصا تشاجروا بسبب أريكة خشبية بالبساتين

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول: (8 أشخاص "6 منهم مصابين بكدمات وجروح") وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين"، طرف ثان: (8 أشخاص "5 مصابين بكدمات وجروح") وبحوزة اثنين منهم سلاح أبيض "سكين" وجميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وذلك على إثر مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول ثمن شراء الطرف الأول "أريكة خشبية" من الطرف الثانى بمعرض الأثاث محل عمله، تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، وبمواجهة الطرفين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.