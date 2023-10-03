عودة الاشتباكات لضواحي الخرطوم بين الجيش السوداني والدعم السريع

عادت الاشتباكات مرة أخرى لعدد من المدن السودانية بين الجيش السوادني وقوات الدعم السريع، وبالتحديد في مدينة أم درمان القديمة وأحياء العاصمة الخرطوم.

وقال شهود عيان إن مسيرات تابعة للجيش السوداني قصفت عددا من مواقع الدعم السريع في شارع الستين جنوب العاصمة السودانية الخرطوم.

كما ردت قوات الدعم السريع على ضربات الجيش السوداني بقذائف ما تسبب في تصاعد لأعمدة الدخان نتيجة القصف والضربات المتبادلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه هيئة الأمم المتحدة تحذيرات متتالية من مغبة تصاعد العمليات العسكرية في المدن السودانية، والتي تسببت في موجة نزوح ولجوء كبيرة للمواطنين السودانيين، نتيجة اندلاع أعمال العنف.