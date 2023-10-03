نظام إنذار جديد للحفاظ على السفن والحياة البحرية من خطر الانقراض

ابتكر فريق من الباحثين الأميركيين نظام إنذار لحماية الحيتان من الاصطدام بالسفن ويعتمد النظام على استخدام تكنولوجيا متقدمة كطائرات الدرونز وتقنيات الخوارزميات.

وابتكر العالم الأميركي دوغلاس ماكولي رفقة زملائه نظام إنذار يضمن حماية الحيتان المعرضة لخطرالانقراض من الاصطدام بالسفن المارة ويقوم النظام على تسجيل أصوات الحيتان القريبة عبر عوامات وطائرات درونز ثم يتم تنبيه سفن الشحن الضخمة إلى مواطن تواجد هذه الحيتان وما على هذه السفن التي تتلقى الإنذار سوى الإبطاء من سرعتها.

ويرى مبتكر هذا النظام أنه في الوقت الذي يؤثر فيه تغير المناخ على أنماط وجداول هجرة الحيتان، فإن أدوات مثل "Whale Safe" قد تصبح أكثر أهمية في حمايتها.

ويعد التصادم مع السفن السبب الرئيس في نفوق الحيتان في مناطق واسعة من بحار ومحيطات العالم نظرا لأن الحيتان دائما ما تسبح بالقرب من السطح.

ويقول الباحثون إن هناك مخاطر متعددة تهدد الحيتان أهمها حركة الشحن خصوصا إذا علمنا أنه منذ عام ألفين تضاعفت حركة مرور الحاويات في الموانئ العالمية أربع مرات تقريبا ناهيك عن تسرب أكثر من 8 ملايين طن متري من البلاستيك إلى المحيطات كل عام كجزء من أرقام صادمة ومهولة ناهيك عن عمليات صناعة صيد الأسماك التي تستنزف الحياة البحرية في أعماق المحيطات في هذا الصدد، يقول البروفيسور في جامعة كاليفورنيا دوغلاس ماكولي في تصريحات صحفية وان السبب الرئيسي لنفوق الحيتان يعود الى اصطدام سفن شركات النقل بهاويعتبر نظام الإنذار الجديد الذي تم ابتكاره سبيلا إلى حماية الحيتان من الانقراض ويستخدم النظام المبتكر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يتم تحديد أماكن الحيتان من خلال عملية تسجيل أصواتها بالمحيطات وإرسال موقعها إلى سفن وشركات الشحن المجاورة حتى يتفادوا الاصطدام بهذه الحيتان.

عند تقليل السفن المارة في المحيطات من سرعتها لتسمح للحيتان بالعبور يقل استخدام الوقود ومن ثمة يقل انبعاث الغازات السامة وبالتالي يتم حماية البيئة.

يمكن لشركات الصناعة وشركات العلوم التوافق والتعامل معا لحماية الحيتان من الانقراض وحماية البيئة في الآن ذاته.