أبو شقة لـ"النواب": نحن مقبلون على استحقاق دستورى عليكم فيها رسالة وطنية مهمة

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: مستعينين بالله تعالى نفتتح اليوم دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوة المجلس للانعقاد.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس، قائلا: أغتنم هذه الفرصة لأرفع إلى الرئيس باسمكم جميعاً أسمى آيات الشكر والتقدير على كل ما قدمه لمصرنا الحبيبة، وضع مصر فى مكانها المتقدم بين الدول عالميا وإقليميا، ومن إنجازات ليس لها مثيل من قبل، غيرت وجه مصر إلى ما تستحقه، على نحو أشاد به العالم أجمع، فنسج حكاية وطن أعيد بناؤه، ورغم الأزمات الاقتصادية العالمية العنيفة التي تعلمونها، وما لها من انعكاسات على الاقتصاد المصري، ولا يزال ركب التنمية الشاملة يسير وفق ما خطط له.

وقال وكيل الشيوخ: كل عام يتزامن افتتاح دور الانعقاد العادي للمجلس مع احتفالنا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وهذه هى الذكرى الخمسون لهذا النصر المبين الذي رد الأرض والكرامة لمصر وللعرب أجمعين، نصر يزداد شأنه والفخر به عاماً بعد عام، قائلا: فتحية تقدير وإعزاز لجيش مصر الباسل، الذي حقق ذلك النصر التاريخي منذ خمسين عاماً.

وأكد أنه في هذا العام قضى على آخر معاقل الإرهاب الأسود فى سيناء الحبيبة بفضل بسالة رجاله ورجال الشرطة المصرية، لتتحول سيناء من ساحة معارك فى الماضي إلى واحة تعمير ونهضة شاملة في الحاضر والمستقبل إن شاء الله .

وتابع أبو شقة: ونحن نفتتح دور الانعقاد العادى الرابع، نتذكر ما أنجزه هذا المجلس من مهام خلال السنوات الثلاث المنصرمة نفخر ويفخر الشعب بها، ولذا نتمنى الحفاظ على ذلك النجاح، ومزيداً من الجهد الممزوج بفكركم الثاقب المخلص، فى أداء رسالتكم الدستورية.

وقال وكيل مجلس الشيوخ: نحن مقبلون على استحقاق دستورى مهم، وهو الانتخابات الرئاسية، موجها حديثه للنواب، قائلا: عليكم فيها رسالة وطنية هامة، هي تبصير الناخبين بحقهم وواجبهم الدستورى فى المشاركة الإيجابية فيها، حقهم الذي يجب عليهم ألا يفرطوا فيه بالقعود عن الذهاب للجان الانتخاب والتصويت لمن يرون أنه الأقدر على قيادة البلاد فى هذه المرحلة التاريخية المهمة، وإقناعهم بأنه حق شخصي لا يجوز التفريط فيه، و وأنه فى نفس الوقت هو واجب على الناخب أن يؤديه، كفرض عين لا يسقط بأداء غيره له ولا يجوز النكول عن أدائه، لما في ذلك من مخالفة للقانون، وامتناع عن اداء واجب يتحدد به حاضر البلاد ومستقبلها.

وقال المستشار بهاء أبو شقة: وفى الختام نعاهد الله جميعاً على أن نستمر في أداء رسالتنا على النحو الذى يحقق آمال شعبنا في حدود ما اختصنا به الدستور.