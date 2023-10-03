العثور على جثة غريق ببحر يوسف في الفيوم

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، على جثة غريق ببحر يوسف بوسط مدينة الفيوم، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا من الأهالي بوجود جثة لمواطن تطفو على سطح المياه ببحر يوسف بوسط مدينة الفيوم عند كوبري السنترال.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.