مجلس الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن أحد النواب

قرر مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، حفظ طلب برفع الحصانة عن أحد الأعضاء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، حيث أوضح وكيل المجلس، أن القرار جاء عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 225 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي تنص على: لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.

وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.