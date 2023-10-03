بالصور.. سائحون يتجولون بـ"الحنطور" في شوارع بورسعيد

استقل سائحون أجانب، الحنطور، اليوم الثلاثاء، خلال التجول بعدد من شوارع محافظة بورسعيد، لمشاهدة المعالم والمناطق الأثرية والسياحية.

وتضمنت جولة السائحين الأجانب عدد من المناطق منها: "ساحة مصر - ساحة ميدان الشهداء - حديقة فريال التاريخية - ..."، معربين عن سعادتهم بزيارة معالم مدينة بورسعيد وخاصة ساحة الشهداء، ورؤية ظاهرة تجمع الحمام في الميدان وسط المواطنين، وهي ظاهرة تتميز بها بورسعيد عن غيرها وتشبه البلدان الأوربية في هذا الشأن.

كما أشادوا بحسن الاستقبال والترحيب من جانب أبناء بورسعيد، وإعجابهم الشديد بمحافظة بورسعيد والتي تعد بمثابة مدينة أوربية على أرض مصرية، وتجمع الحضارة والتاريخ والرقي والجمال.

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