السيسي يضع أكاليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول وقبري السادات وناصر

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكري أصيل وفاءً لشهداء مصر الأبرار.

كما وضع الرئيس السيسي أكليل من الزهور على قبري الرئيسين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبد ناصر.

وبعث الفريق أول محمد زكى القائـد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيـة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة.

