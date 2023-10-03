محافظ المنوفية يوافق على مهلة شهر لأحد المخابز البلدية بأبو نشابة

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على منح مهلة شهر لأحد المخابز البلدية بقرية أبو نشابة بمركز السادات لحين إنهاء إجراءات التراخيص وتوفيق أوضاعه وذلك حرصا على مصلحة الأهالى.

كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم تجاه طلب معلمة بمدرسة الشهداء الصناعية بنات تلتمس إلغاء انتدابها مراعاة لظروفها الصحية الصعبة ، والعرض عليه بما لايخل بسير العملية التعليمية .

جاء ذلك خلال لقائه اليومى بعدد من المواطنين من ابناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم في ضوء اللوائح والقوانين.

ووافق المحافظ على طلب مواطن يلتمس نقل نجله المقيد بمدرسة التمريض بزاوية الناعورة مركز الشهداء إلى مدرسة التمريض بسدود مركز منوف محل إقامته ، وطلب ممرضة بالوحدة الصحية بزاوية بمم مركز تلا تلتمس نقلها إلى الوحدة الصحية بقشطوخ مراعاة لظروفها الاجتماعية.

كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع باتخاذ اللازم تجاه طلب مواطن بناحية طوخ طنبشا يعول ثلاثة أبناء يعانون من مرض السرطان لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة، وذلك فى إطار اهتمام المحافظة بالأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.