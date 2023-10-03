إذاعة الشرق الأوسط تحتفل بذكرى السادس من أكتوبر

تحتفل إذاعة الشرق الأوسط بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك يوم الجمعة المقبل على مدار اليوم من خلال البرامج والفقرات المتنوعة والفترات المفتوحة والسهرات على النحو التالي:

البرامج:

“فرسان الحرية”: برنامج يتضمن لقاءات مع الخبراء العسكريين والمسئولين عن ابطال حرب أكتوبر والأعمال والبطولات المختلفة اثناء الحرب عن الشهداء وأسرهم خلال الحرب وأثناء الاستنزاف.

“غنوة نصر”: ​برنامج يومي مدته 3 دقائق يتضمن لقاءات مع بعض الملحنين والشعراء عن أغاني ما قبل أكتوبر واغاني النصر والاغاني الوطنية والحماسية من بعد أكتوبر وحتى الآن.

الفترات المفتوحة:

“شوتايم”: ​​فترة مفتوحة تتضمن لقاءات متنوعة حولل الدراما القديمة التي قدمت حرب أكتوبر

“بريك": ​​مجموعة متنوعة من الأغنيات الوطنية الحديثة وبعض المسامع من الأغنيات القديمة الشهيرة.

“نجوم وحكايات" فترة مفتوحة أسبوعية تتضمن لقاءات مع النجوم والفنانين الذين شاركوا في اعمال أكتوبر الفنية في الدراما والسينما.

“أكتوبر من دهب”: فترة مفتوحة تتضمن استضافة الخبير العسكري اللواء سمير فرج للحديث عن ذكرياته واحداث الحرب والنصر وأيضا ربط الماضي وانتصاراته بالحاضر وإنجازاته.

السهرات:

“حدوتة مصرية”: ​سهرة أسبوعية تتضمن لقاءات مع شخصيات مرتبطة بانتصارات أكتوبر وأيضا بما يتم تحقيقه من تنمية حاليه عليارض مصر كل في مجاله.

“اوبرا ستايل": سهرة أسبوعية تتضمن تغطية لاحتفالات وأنشطة دار الأوبرا المصرية خلال شهر أكتوبر ولقاءات مع الفنانين ​​​المشاركين في الاحتفالات.

الدراما ​:

إذاعة المسلسلات الإذاعية التي تضمنت حكايات حرب أكتوبر.