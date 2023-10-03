حرائق تهدد المنازل والأرواح في ولاية فكتوريا شرق أستراليا

طلبت أجهزة الإطفاء في ولاية فكتوريا في شرق أستراليا، اليوم الثلاثاء، من السكان المغادرة أو الاحتماء إن لم يكن بالإمكان الفرار إلى مكان آمن بعدما انتشرت بعد الحرائق المتفرقة بالولاية.

قال المسئول في هيئة مكافحة الحرائق في الولاية جيسون هيفرنان إن حوالى 650 من عناصر الإطفاء يكافحون حرائق تشتعل في مساحة 17 ألف هكتار (42 ألف فدان).

وأفادت تقارير بهبوب رياح وصلت سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة حول منطقة إيست غيبسلاند على مسافة نحو 250 كيلومترا شرق ملبورن وأصدرت أجهزة الطوارئ أوامر إخلاء لتسعة أحياء ريفية قائلة إن الحرائق تهدد المنازل والأرواح وطلبت من الأشخاص الذين لم يغادروا بعد من 7 أحياء أخرى أن يحتموا على الفور لأنه فات الأوان لمغادرة المنطقة بأمان.

وقال هيفرنان للإذاعة الأسترالية العامة نشهد حرائق متفرقة ويبذل رجال الإطفاء كل ما في وسعهم لمحاولة احتواء هذا الحريق لكنهم يواجهون صعوبة فى ذلك .

وتابع أن الحرائق تشتعل في ممتلكات خاصة وفي بعض مزارع الصنوبر. لذلك ستكون الساعتان المقبلتان صعبتين جدا بالنسبة إلى رجال الإطفاء على الأرض.

ومن المتوقع أن تساعد الأمطار في إخماد النيران في وقت متأخر بعد الظهروفق هيفرنان ومن جهة أخرى قالت أجهزة الطوارئ في الولاية إن حريق غابات"خرج عن السيطرة في إحدى مناطق جزيرة فليندرز في ولاية تسمانيا مع أن هطول الأمطار أخيرا أبطأ انتشاره.