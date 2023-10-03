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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الملا يبحث مع "بريتش بتروليم" البريطانية خططها الاستثمارية في مصر

الملا
الملا
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع موراي أشينكلوس-الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة بريتش بتروليوم البريطانية (بي بي) علي هامش مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك).

تناول اللقاء  أهم مشروعات الشركة البريطانية في مصر خاصة في مجال انتاج الغاز الطبيعي وسبل الاسراع بعمليات البحث وتنمية الحقول بمناطق الامتياز التابعة للشركة من اجل زيادة الانتاج ، وبحث فرص الاستثمار في   مناطق امتياز جديدة.

وأكد الملا أهمية الدور الذي تلعبه شركة بي بي كشريك استراتيجي في كبرى المشروعات لانتاج الغاز الطبيعي بقطاع البترول المصري، وحرصها علي تطوير الشراكة واهتمامها الدائم بفرص الاستثمار مصر وفتح افاق تعاون جديدة. 

وأكد أشينكلوس أن استراتيجية شركة بي بي في مصر واستثماراتها وخططها المستقبلية للنمو قائمة ومستمرة وتهدف للتوسع في مصر، حيث تتطلع لمزيد من العمل في قطاع الغاز الطبيعي المصري الذي يزخر بفرص واعدة والبناء علي ماتحقق من نجاحات طوال عقود طويلة من العمل في مصر. 

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البترول وزارة البترول
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