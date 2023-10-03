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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

النمسا تقدم دفعة جديدة من المساعدات إلى ليبيا لمواجهة تداعيات الأعاصير

وزير الداخلية النمساوي
وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر
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أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، أن بلاده أرسلت المزيد من المساعدات إلى ليبيا كجزء من الإغاثة الدولية في حالات الكوارث.
وأشار الوزير - في تصريحات اليوم الثلاثاء؛ بمناسبة نقل دفعة من إمدادات الإغاثة إلى ليبيا- إلى التزام النمسا بمساعدة الأشخاص الذين تضرروا بشدة من العواصف، لافتا إلى أنه بعد الانهيار المدمر لسدين في 11 سبتمبر الماضي في مدينة (درنة) شرقي ليبيا، وتقدم وزارة الداخلية النمساوية مزيدًا من الدعم للمتضررين كجزء من الإغاثة الدولية في حالات الكوارث، وذلك بالتعاون مع الصليب الأحمر، موضحا أن إمدادات الإغاثة وصلت إلى ليبيا على متن طائرة نقل، وشملت الخيم والأثاث وأغطية وأدوات نظافة.

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النمسا ليبيا الكوارث العواصف درنة
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