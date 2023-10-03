اعتقالات ومواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي

الثلاثاء 03/أكتوبر/2023 - 11:06 ص

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال رجل من "نابلس" شمالا، وشاب من حي وادي الجوز في مدينة القدس المحتلة بوسط الضفة، وآخر من بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، وشاب من محافظة "طولكرم" بشمال غرب الضفة، وطفل بعد إصابته بالرصاص عند مدخل مخيم "الفوار" جنوب محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة "بيتا" الواقعة إلى الجنوب من محافظة "نابلس".

واستخدمت قوات الاحتلال، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع في تفريق سكان البلدة الذين خرجوا للتصدي لها؛ ما أسفر عن إصابة عدد من السكان بالرصاص وعدد آخر بالاختناق.

وفي قرية "جلود" في جنوب نابلس أيضا، هاجم مستوطنون إسرائيليون العشرات من المنازل المملوكة للفلسطينيين، وعندما خرج أهالي القرية للتصدي لهم، تدخلت قوات الاحتلال وقمعتهم بالرصاص المطاطي وبقنابل الغاز المسيل للدموع؛ ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين بالرصاص وبالاختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية "رمانة" غرب محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية، وشنت حملة مداهمات وتفتيش واسعة؛ ما أسفر عن مواجهات مع سكان القرية، استخدمت فيها قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.