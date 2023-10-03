دورى الأبطال.. نابولى يسعى لفك عقدة ريال مدريد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب "دييغو ارماندو مارادونا"، لمتابعة المواجهة المرتقبه بين فريق نابولى الإيطالى، الذى يستضيف نظيره ريال مدريد الإسبانى، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ويسعى كل فريق للفوز والانفراد بصدارة المجموعة؛ إذ حقق كل فريق الفوز فى الجولة الأولى ويمتلك ثلاث نقاط، أعتلى على أثرها الفريق الإيطالى المجموعة بفارق الأهداف عن الفريق الملكى.

ويتعبر النادي الملكي عقدة لفريق نابولي في المسابقة القارية العريقة، حيث تغلب عليه في 3 مناسبات من أصل 4 مواجهات بينهما حتى الآن، وكان أخر ذلك في ثمن نهائي نسخة 2016-2017، عندما تغلب عليه بنفس النتيجة ثلاثة أهداف لهدف فى الذهاب الإياب.

وستكون تلك المباراة هى الأولى لأنشيلوتي، فى مواجهة فريق السابق الذى تم إقالته من تدريبه فى 2019.