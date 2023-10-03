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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص بحادث تصادم في البحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث تصادم تروسيكل مع  سيارة ملاكي أمام قرية البيضا بالطريق الزراعى ( القاهرة- الأسكندرية)، بنطاق مدينة كفر الدوار  بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم تروسيكل مع  سيارة ملاكي أمام قرية البيضا بالطريق الزراعى بنطاق كفر الدوار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والفحص تبين إصابة كل من "ع.ن، 42 عامًا، ص .ع، 37 عامًا،ع.ن، 32 عامًا،ج.خ، 33 عامًا،ا.ع، 24 عامًا، م.ح، 27 عامًا، خ.ن، 33 عامًا، ا.م 38 عامًا"، تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

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