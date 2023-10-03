دوري الأبطال.. أرسنال يواجه لانس وعينه على تأمين القمة

يحل فريق أرسنال الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، ضيفًا ثقيلاً على نظيره لانس الفرنسى، وذلك فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "بوليرت ديليليس"، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

وكشر نادي أرسنال عن أنيابه في مستهل مشواره بالمسابقة العائد إليها بعد سنوات من الغياب، بفوزه الكبير على ضيفه أيندهوفن، بأربعة أهداف نظيفه.

ويدخل الفريق اللندنى مواجهة اليوم بمعنويات عالية عقب فوزه الكبير على مضيفه بورنموث برباعية نظيفة أيضا، وصعوده الى وصافة الدوري بفارق نقطة واحدة خلف سيتي المتصدر وحامل اللقب.

وسيكون أرسنال مرشحا لكسب النقاط الثلاث أمام مضيفه لانس، وصيف الدوري الفرنسي، ضمن المجموعة الثانية، بالنظر إلى الفوارق الكبيرة بين الفريقين ونتائجهما هذا الموسم.