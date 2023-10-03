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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 260 طن مخلفات وقمامة ضمن حملات النظافة بأسوان

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة والأتربة بأسوان
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استكملت الأجهزة المعنية بالمحليات في محافظة أسوان بالتنسيق مع الجهات المعنية سلسلة الحملات المكبرة، أعمال النظافة العامة بالشوارع الداخلية والمناطق السكنية لتلافى كافة الملاحظات التى يقوم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برصدها أثناء جولاته الميدانية المفاجئة.

ونجحت أعمال الحملة التى قادها اللواء ياسر عبدالشافى السكرتير العام المساعد ، وبمشاركة ومتابعة من العاملين والفنيين والمشرفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإشراف المهندس سيد مدنى ، ونائب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ، فضلاً عن على عامر مسئول حى شرق ، ونواب رئيس الحى وذلك بواقع 50 موظفا وعاملا، مدعمين بالمعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات الخاصة بواقع 15 سيارة ومعدة، حيث تم رفع أكثر من 260 طنا من التراكمات والمخلفات والقمامة من شوارع وطرق كورنيش النيل والسادات، وشرق البندر وكسر الحجر وأبطال التحرير ، فضلاً عن عمارات الأولى بالرعاية ومناطق عزب كيما والسيل والشادر القديم ، وقد لاقت أعمال الحملة حالة رضاء وإشادة من المواطنين المقيمين بهذه المناطق والأحياء السكنية ، وتوازى مع ذلك قيام الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال الإزالة لبناء بدون ترخيص بمسطح 70 مترا بمنطقة أطلس بنطاق حى غرب ، مع إزالة مخالفة أعمال بناء وفك وتركيب بمنطقة السوق السياحى بمسطح 45 م2 ، وذلك بواسطة نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ومحمد ممدوح ومحمد حسين ، وبمعاونة رؤساء الأحياء ونوابهم فنيين الإشغالات بالأحياء .

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النظافة العامة رفع التراكمات والمخلفات أخبار محافظة أسوان
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