الأرصاد اليابانية: شهر سبتمبر كان الأكثر سخونة في البلاد منذ 125 سنة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن شهر سبتمبر الماضي، كان الأكثر سخونة في البلاد منذ بدء حفظ السجلات قبل 125 سنة.

وأوضحت الهيئة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الثلاثاء/ - أن متوسط درجة الحرارة فى البلاد خلال شهر سبتمبر كانت أعلى من المعتاد بمقدار 2.66 درجة مئوية.

وسادت درجات الحرارة المرتفعة حتى أواخر سبتمبر، إذ تجاوزت درجة الحرارة 35 درجة في مدينتي شيزوكا وكوفو، لتسجل مستويات قياسية.

ويرجع مسؤولو الهيئة هذا الطقس إلى الرياح الغربية المتعرجة التي انحرفت نحو الشمال أكثر من المعتاد، في حين اكتسبت أنظمة الضغط المرتفع في المحيط الهادئ قوة في شرق اليابان.