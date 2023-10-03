رئيس لجنة السياحة بالأقصر يكشف تفاصيل زفاف الأجانب بمعبد الكرنك

قال محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، إن قيام سائحين مجريين بتتويج قصة حبهما بالزفاف في معبد الكرنك هي خطوة جيدة جدا أصبحت تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى وجود طلبات كثيرة من دول العالم المختلفة لإقامة مثل هذا الزفاف في أماكنا السياحية، خاصة مع وجود موقع إلكتروني للحجز يحمل شعار “ابدأ حياتك في المكان الذي بدأت فيه الحياة".

وأضاف رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، في مداخلة هاتفية مع فضائية “TEN”، اليوم الثلاثاء، أن الموضوع بدأ بفكرة بسيطة بإعلان البعض زواجهم في المناطق الأثرية المختلفة وبناء عليه قررت لجنة السياحة تنظيم الأمر بشكل جيد، خاصة مع استقرار الأوضاع والأمن في مصر، موضحا أن الدولة تقدم هدايا تذكارية لهؤلاء الأفراد وإعفائهم من رسوم الزيارة والتصوير يكون مجاني مما يزيد من التفاعل السياحي.

كما لفت رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، إلى أنه منذ بداية العام يوجد 22 حالة زواج مماثلة في الأقصر ولكن منذ بداية شهر أكتوبر الحالي وحتى ديسمبر المقبل يوجد 78 طلبا لإقامة مثل هذه المناسبات، والتي تسهم في زيادة الترويج للسياحة في مصر من خلال نشر الصور عبر الأفراد حول العالم.