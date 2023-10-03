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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب
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بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر 1973.

جاء في نص برقية التهنئة:
السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية -
بمشاعر يملؤها الفخر والعزة، يسعدني - بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب – أن أهنئ سيادتكم، والشعب المصري العظيم باليوبيل الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر عام 1973م، من أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث، والذي جسد أصالة وانتماء شعب مصر وقواته المسلحة لهذا الوطن، وأثبت للعالم أجمع أنه لا تهاون مع معتد، ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر الطاهرة، ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أراضينا.
مُجدداً التهنئة لسيادتكم؛ أدعو المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المجيدة على سيادتكم بكل الخير، وأن يحفظ لمصر مكانتها وأمنها بجهودكم، وجهود أبنائها المخلصين.

وكل عام وسيادتكم بخير
 

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رئيس مجلس النواب الرئيس السيسي الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد
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