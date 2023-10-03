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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

لوحات فنية لأطفال الغربية احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

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شهدت عدة مواقع ثقافية بمحافظة الغربية، توافد أعداد كبيرة من الأطفال، وذلك للمشاركة في احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناسبة مرور 50 عاما على ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وضمت الاحتفالات تنفيذ عدد من الورش الفنية في الرسم داخل مكتبة محلة أبو علي الثقافية، ومكتبة قرية الأطفال بسبرباي، ومكتبة سمنود الثقافية، حيث تسابق الأطفال المشاركون بالفعاليات في تصميم لوحات فنية عبرت عن تضحيات القوات المسلحة المصرية في معركة السادس من أكتوبر عام 1973.

ويذكر أن احتفالات قصور الثقافة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة مستمرة داخل العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، حيث يشهد قصر ثقافة الطفل، ودار الكتب، وقصر طنطا، ومسرح 23 يوليو بالمحلة إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، بجانب الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية، والذي يوافق يوم 7 أكتوبر من كل عام.

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محافظة الغربية 50 عاما على ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة
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