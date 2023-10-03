لوحات فنية لأطفال الغربية احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

شهدت عدة مواقع ثقافية بمحافظة الغربية، توافد أعداد كبيرة من الأطفال، وذلك للمشاركة في احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناسبة مرور 50 عاما على ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وضمت الاحتفالات تنفيذ عدد من الورش الفنية في الرسم داخل مكتبة محلة أبو علي الثقافية، ومكتبة قرية الأطفال بسبرباي، ومكتبة سمنود الثقافية، حيث تسابق الأطفال المشاركون بالفعاليات في تصميم لوحات فنية عبرت عن تضحيات القوات المسلحة المصرية في معركة السادس من أكتوبر عام 1973.

ويذكر أن احتفالات قصور الثقافة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة مستمرة داخل العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، حيث يشهد قصر ثقافة الطفل، ودار الكتب، وقصر طنطا، ومسرح 23 يوليو بالمحلة إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، بجانب الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية، والذي يوافق يوم 7 أكتوبر من كل عام.

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