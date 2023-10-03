الولايات المتحدة تعرب عن امتنانها لالتزام ألمانيا بدعم أوكرانيا

الثلاثاء 03/أكتوبر/2023 - 10:33 ص

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن امتنانها لإلتزام ألمانيا بالدفاع عن التحرر، ودعمها الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها واستقلالها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم الوحدة في ألمانيا، إن "الشعبين الأمريكي والألماني يشتركان في التزام متأصل بالدفاع عن المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها".

وأضاف: "على مر السنين، تطورت صداقتنا لتصبح شراكة متعددة الأوجه، واليوم، تنظر الولايات المتحدة إلى ألمانيا باعتبارها شريكًا رئيسيًا لـ مجموعة السبع وحليفًا حيويًا في حلف شمال الأطلسي وقائدًا عالميًا في مكافحة تغير المناخ".

وتابع "بلينكن" قائلًا: "اليوم، أنضم إليكم في الاحتفال بيوم الوحدة الألمانية وأتطلع إلى مواصلة العمل لتحقيق رؤيتنا المشتركة لعالم حر ومنفتح وآمن ومزدهر".

واختتم البيان بالقول: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أرسل تمنياتي الحارة إلى شعب ألمانيا بمناسبة مرور 33 عامًا على إعادة توحيد ألمانيا".

