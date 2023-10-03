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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. اللواء الشهاوي يوضح تفاصيل 21 تحديا واجهتها مصر منذ 2014

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان
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كشف اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، أن مؤتمر حكاية وطن، الذي تم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي طيلة 3 أيام وكانت هناك رسائل كثيرة يبعث على الفخر.

وقال “الشهاوي” في حواره لبرنامج “صباح البلد” على فضائية “صدى البلد” اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر قدم كشف حساب لما تم خلال السنوات الـ9 الماضية.

وتابع أنه قبل 2014 كانت هناك تحديات كثيرة وتم خلال 9 سنوات مجابهة كل التحديات والانتصار عليها.

وأردف أن مصر تواجه 12 تحديا داخليا و9 تحديات خارجية، مشيرا إلى أن جميعها متعلقة بتهديدات ومخاطر بينها 3 تحديات رئيسية واجهتها مصر قبل 2013 وهي غياب الأمن والاستقرار السياسي، موضحا أن التحدي الأكبر هو الإرهاب والعنف.
 

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محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان حكاية وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي
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