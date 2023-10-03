بالفيديو.. المرور: كثافات متوسطة من رمسيس حتى العباسية وسيولة بكوبري الجلاء

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية اليوم الثلاثاء.

وقالت الإعلامية ميرنا إيهاب، إن شارع رمسيس يشهد كثافات متوسطة مستمرة حتى ميدان العباسية، وفي تقاطع شارع صلاح سالم توجد كثافات نسبية، ويشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات نتيجة غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية بمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات في شارع العشرين حتى منطقة الطالبية.

وأضافت أن كوبري الجلاء يشهد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار توجد كثافات نسبية تبدأ وتختفي أثناء الوصول إلى طريق المطار.

وأوضحت أن كورنيش النيل للقادم من المظلات سيشهد كثافات مرورية بسيطة ومتحركة مستمرة حتى وسط البلد، أما المتجه إلى منطقة المؤسسة فإنه سيشهد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند معهد ناصر.