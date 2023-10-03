اليوم.. "النواب" ينتخب هيئات مكاتب اللجان النوعية

يعقد اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 3 جلسات عامة للانتهاء من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.

يأتي ذلك بعد أن دعا في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بدور الانعقاد الرابع أول أمس الأحد، أعضاء المجلس الراغبين في تعديل عضوية اللجان النوعية لتسجيل طلباتهم، حتى يتم إعلان القوائم النهائية، ومن ثم انتخاب هيئات مكاتبها.

ومن المتوقع أن تشهد بعض اللجان النوعية التي تجري الانتخابات بها تغييرات في هيئات مكاتبها، لا سيما وسط تردد أنباء عن تغيير زعيم الأغلبية، أشرف رشاد، حيث تشير التوقعات إلى وجود 2 مرشحين بتولي المسئولية وهم الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن في دور الانعقاد الماضي، وكذلك هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة في الدور الماضي أيضا.

وفي حال تولي أيا منهم المنصب، فإنه سيتم اختيار رئيس جديد للجنة في تشكيل هيئة المكتب.

ومن اللجان التي من المتوقع أن تشهد تغيرًا في تشكيل هيئة المكتب: الإسكان، الطاقة والبيئة، والشئون العربية.