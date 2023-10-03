رضا سليم يعود لقائمة الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي في كأس مصر

يعود المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، للظهور في قائمة فريقه استعداداً لمواجهة انبى في كأس مصر، وذلك بعد زوال الألم الذى شعر به اللاعب في الركبة خلال التدريبات الماضية وتسبب في غيابه عن مواجهة المارد الأحمر وسان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بها الأهلي برباعية دون رد.

وفضل الجهاز الطبي منح رضا سليم بعض الوقت لتنفيذ تدريبات تقوية للركبة للتخلص من الألم والإجهاد ثم ثبتت سلامته بعد فحصه طبيًا ليصبح جاهز طبياً للظهور مع الأهلي في مباراة إنبى المقبلة بالكأس.

ويعكف مارسيل كولر على وضع خطة مباراة انبى، من خلال شرح أسلوب لعب الفريق البترولي وأبرز اللاعبين في صفوفه، وأسلوبه في التحضير والاستحواذ على الكرة، ووضعيته في الحالة الدفاعية وكذلك الحالة الهجومية، وأخطر اللاعبين في كتيبة تامر مصطفى المدير الفني لفريق انبى، من أجل وضع الخطة المناسبة للانقضاض على الفريق البترولي التأهل لنهائي الكأس، والحفاظ على اللقب المتوج به في الموسم الماضي.

وتُوّج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزا مثيرا على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر، والتي أدارها الحكم الدولي أمين عمر، ويُدين الأهلي بهذا الفوز لرائعة حمدي فتحي التي سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

تقدم وليد الكرتي لفريق بيراميدز فى الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلي بعدها بدقيقتين قبل أن يُضيف حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.