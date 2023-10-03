حزب مصر الحديثة يعلن دعمه لترشح "السيسي" لفترة رئاسية جديدة

أعرب حزب مصر الحديثة عن اعتزازه وخالص تقديره وامتنانه لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستجابة لمطالب ملايين المصريين، وإعلان ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد الحزب دعمه الكامل للرئيس السيسي فى مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية التي شهدتها مصر في السنوات الماضية، والتي أسهمت في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وانطلاقًا من مسئوليته الوطنية، وبالنظر إلى انتشاره الجغرافي في جميع أنحاء الجمهورية، تعهد الحزب بالمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، والعمل على تحفيز الناخبين على المشاركة بكثافة، ليكونوا شركاء في صنع مستقبل مصر الزاهر، وتقديم صورة مشرقة لمصر أمام العالم.