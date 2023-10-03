كولر يواصل الدفع بـ"أفشة" أمام انبي بكأس مصر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على استمرار محمد مجدى أفشه، صانع ألعاب الفريق، في التشكيل الأساسي بمباراة انبى بكأس مصر.

وشارك أفشه أساسياً في مباراة الأهلي الأخيرة أمام سان جورج الإثيوبي بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، ونجح في تسجيل هدفين ليقود المارد الأحمر برباعية دون رد.

ويستأنف فريق الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض مباراته ضد انبى يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر من النسخة الماضية، ضمن البرنامج المحدد من قِبَل الجهاز الفني لتجهيز كل اللاعبين حتى يكونوا جاهزين للمشاركة في نصف نهائي الكأس.

ويعكف مارسيل كولر على وضع خطة مباراة انبى من خلال شرح أسلوب لعب الفريق البترولي وأبرز اللاعبين في صفوفه، وأسلوبه في التحضير والاستحواذ على الكرة، ووضعيته في الحالة الدفاعية وكذلك الحالة الهجومية، وأخطر اللاعبين في كتيبة تامر مصطفى المدير الفني لفريق انبى، من أجل وضع الخطة المناسبة للانقضاض على الفريق البترولي التأهل لنهائي الكأس، والحفاظ على اللقب المتوج به فى الموسم الماضي.

وتُوّج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة فى نهائي كأس مصر، والتي أدارها الحكم الدولي أمين عمر، ويُدين الأهلي بهذا الفوز لرائعة حمدي فتحي التي سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

تقدم وليد الكرتي لفريق بيراميدز في الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلي بعدها بدقيقتين قبل أن يُضيف حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.