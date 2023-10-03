برلماني: الرئيس السيسي هو الأجدر على قيادة مصر في المرحلة المقبلة

أشاد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة معتبراً هذا القرار بمثابة استجابة لرغبة الملايين من المصريين وأسرهم الذين خرجوا إلى كل ميادين مصر معلنين دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووصف "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم: كلمة الرئيس السيسى فى ختام مؤتمر حكاية وطن بالتاريخية مشيداً بجميع القضايا التى جاءت فى هذه الكلمة وأكدت حرص القيادة السياسية على ترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحرية الرأى والرأى الآخر، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع خلال الفترة الماضية المرور بالوطن لبر الأمان رغم الأزمات التي وجهت مصر من ازمات طاحنة نتيجة للأزمات العالمية والتي أضرت بجميع دول العالم وعلى رأس هذه الأزمات كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية .

وقال المهندس أمين مسعود، إن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية على قناعة حقيقية بأن الرئيس السيسى هو الأجدر علي قيادة الدولة في المرحلة الراهنة وفى ظل الظروف الاقليمية والدولية الراهنة واستكمال المشروعات القومية العملاقة والوصول إلي رؤية مصر 2030 والتي هي عنوان الجمهورية الجديدة معرباً عن ثقته التامة فى حرص المصريين على المشاركة الإيجابية والكبيرة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.