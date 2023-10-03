سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف الإقليم بـ103 قذائف

الثلاثاء 03/أكتوبر/2023 - 09:15 ص

أعلنت سلطات "دونيتسك"، اليوم /الثلاثاء/، أن القوات الأوكرانية قصفت الإقليم 28 مرة، وأطلقت 103 قذيفة من عيارات مختلفة.

وأفاد المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف الإقليم 28 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما أطلقت 17 قذيفة من عيار 155 ملم، و9 قذائف من منظومات الصواريخ المتعددة من عياري 152 و155 ملم من بينها عنقودية على محور جورلوفكا، بالإضافة إلى قذيفتين من عيار 155 ملم على ياسنوفاتايا".

وأضاف أن حوالى 6 بلدات في الإقليم تعرضت للقصف هي: جورلوفكا، ياسنوفاتايا، ماكيفكا، دونيتسك وألكساندروفكا، وإلينوفكا.

يذكر أنه تم تسجيل 33 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في وقت سابق.