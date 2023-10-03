أهمية فيتامين أ للجسم ومصادره من الطعام

فيتامين أ أحد الفيتامينات المهمة والاساسية للجسم وهو اسم لمجموعة من الرتينويدات التي تذوب في الدهون، ومهم لصحة البصر، تعزيز وظائف المناعة، تكوين القلب، والرئتين، والكلى، والأعضاء الأخرى والحفاظ عليها، ويمكن أن يعمل كهرمون داخل الجسم، وتشمل أنواع فيتامين أ “الريتينول، والريتينال” ويتوفر الفيتامين أ في الغذاء البشري على شكلين وهما فيتامين أ المشكل الذي يتكون من الريتينول، وإستر الريتينول ويتم الحصول عليه من المصادر الحيوانية، وبروفيتامين أ الكاروتيني الذي يعد البيتا كاروتين أهم أنواعه، ويمكن الحصول عليه من المصادر النباتية، وتبرز "البوابة نيوز" أهميته للجسم.



-مصادر فيتامين أ:

يمكن الحصول على فيتامين أ من المصادر الحيوانية والنباتية، وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين أ ومصادر الفيتامين أ الطبيعية ما يلي:

حبوب الإفطار المدعمة بفيتامين أ.

الخضار والفواكه البرتقالية والصفراء مثل اليقطين، والجزر، والقرع، والفلفل الأحمر، والبطاطا الحلوة.

زيت السمك.

البيض.

الكبدة.

البقوليات خاصة العدس والفاصولياء.

الحليب والأجبان.

النباتات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ والبروكلي.

لحوم الأعضاء مثل الكبد.

الأسماك الدهنية مثل التونة.



-فوائد فيتامين أ:

يساعد الحصول على كميات كافية من الفيتامين أ في علاج مرض السكري.

الوقاية من السرطان.

حماية العين من العمى الليلي وتدهور صحة العين.

يعزز إنتاج الزيوت الطبيعية في الجسم، مما يساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد.

فوائد فيتامين أ للشعر الحفاظ على رطوبته ومعدل إنتاج الزيوت في فروة الرأس.

يقلل من خطر الإصابة بحب الشباب، إذ يساعد في توازن إفراز الزيوت في البشرة مما يمنع تراكمها في بصيلات الشعر وتسببها بالحبوب والبثور، كما يؤدي نقص فيتامين أ إلى تراكم الكيراتين مما يؤدي إلى تراكم الخلايا الميتة وانسداد بصيلات الشعر.

فوائد فيتامين أ للمناعة يلعب فيتامين أ دوراً حيوياً في الحفاظ على قوة الجهاز المناعي، ويدعمه لأداء وظائفه، ومن الأجزاء التي يزيد من قوة مناعتها الحواجز المخاطية في العينين، والرئتين، والأمعاء، والأعضاء التناسلية.

فوائد فيتامين أ للعظام من فوائد فيتامين أ للعظام أنه يحافظ عليها مع التقدم في العمر إذ يعتبر ضرورياً لنمو العظام وتطورها.

فوائد فيتامين أ للنمو والتكاثر يعد فيتامين أ ضرورياً للحفاظ على صحة الجهاز التناسلي لدى الرجال والنساء، كما يعزز النمو الطبيعي وتطور الأجنة أثناء الحمل، لذا يعد فيتامين أ للحامل ضرورياً، لكن الإفراط في تناوله أثناء الحمل يمكن أن يكون ضاراً للطفل وقد يؤدي إلى تشوهات خلقية.



-مخاطر نقص فيتامين أ:

يمكن أن يتسبب نقص فيتامين أ بالتأثير على مجموعة واسعة من وظائف الجسم، مما قد يؤدي إلى تطور العديد من المشاكل كزيادة خطر الإصابة بالالتهابات خاصة في البطن، والصدر، والحلق.

مشاكل الخصوبة.

تأخر النمو لدى الأطفال.

العمى الليلي.

فرط التقرن الذي يتسبب في جفاف الجلد وزيادة سماكته.

زيادة خطر الإصابة بكسور العظام.



-مخاطر فرط استهلاك فيتامين أ:

يمكن أن يكون فرط استهلاك فيتامين أ ساماً، ومن اضرار فيتامين عند زيادة مستوياته هشاشة الأظافر.

تساقط الشعر.

تغيرات في الرؤية.

ازدواج الرؤية لدى الأطفال الصغار.

زيادة زيوت الشعر.

تشوهات الأجنة لدى النساء الحوامل.

القيء.

البقع اللينة في الجمجمة لدى الأطفال.

التغيرات في اليقظة مثل كثرة الشعور بالنعاس والتعب.

الغثيان.

تغيرات الجلد مثل التشقق، والاصفرار، والحكة، والحساسية لأشعة الشمس.

أمراض الكبد في حالة التعرض للجرعات المفرطة.

الصداع.

زيادة الإصابة بأمراض اللثة.

انخفاض الشهية.

الدوخة.

صعوبة اكتساب الوزن.