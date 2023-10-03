وضع إكليل الزهور وندوة بجامعة الملك سلمان بطور سيناء احتفالًا بنصر أكتوبر

تنطلق اليوم الثلاثاء، ثاني احتفالات محافظة جنوب سيناء، باليوبيل الذهبي لمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبرأكتوبرالمجيد، وفي العاصمة طور سيناء، يضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إكليل الزهور على النصب التذكاري أمام ساحة ديوان عام المحافظة؛ يرافقه عدد من قيادات الفرقة 19 مشاة، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، وعدد من القيادات الأمنية من القوات المسلحة والشرطة، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء.

كما أنه من المقرر أن تقام ندوة عن نصر أكتوبر بمقر جامعة الملك سلمان فرع طور سيناء بحضور المحافظ.

كانت الآلاف من المواطنين من جميع الأطياف قد احتشدوا مساء أمس الإثنين؛ للمشاركة في الحفل الكبير الذي نظمه حزب مستقبل وطن، بميدان سوهو سكوير في مدينة السلام شرم الشيخ؛ بمناسبة احتفالات اليوبيل الذهبي لمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر، وتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وحمل المشاركون أعلام مصر ولافتات تأييد ودعم للرئيس السيسي، وامتلأت صور السيسي جميع اركان واشجار الميدان، يحي الحفل النجمة سمية درويش والنجم حسن الخلعي.

وبدأ الحفل بالمطربة سمية درويش التي قدمت باقة من الغاني الوطنية ومنها “بشرة خير” و"لو سألتك أنت مصري"، “حلوة بلادي السمرة بلادي ” وغيرها، تلاها المطرب حسن الخلعي.

وتعد منطقة "سوهو" أكثر المناطق جاذبية؛ للاحتفال بالأعياد وقضاء موسم الإجازات، وتزينت جميع أرجاء المنطقة بالأضواء الزاهية وغطّت الإضاءة مدخل المنطقة وجرى إضاءة جميع المبانى المُطلة على "سوهو" فضلا عن وجود النافورة الراقصة التي تجذب الزائرين والعروض الفنية المتنوعة وأيضا أماكن الترفيه للأطفال والتزحلق على الجليد، وكذلك الكافيهات والمحال التجارية والماركات العالمية.