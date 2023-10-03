مصرع 2 وإصابة 6 بينهم نقيب المهندسين على طريق بني سويف القاهرة الصحراوي

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 6 أخرين، بينهم نقيب المهندسين طارق النبراوي، وسائقه في حادث على طريق بنى سويف الصحراوى، أمام نفق سنور بمحافظة بنى سويف، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، فيما قامت بنقل المصابين والجثث إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

كانت مديرية أمن بنى سويف تلقت إخطارا من شرطة النجدة بأنه أثناء عودة نقيب المهندسين طارق النبراوى من عزاء في أسيوط، وأمام نفق سنور التابع لمحافظة بنى سويف اصطدمت سيارة نقيب المهندسين، والذى كان يقودها سائقه بأربع مواطنين كانوا موجودين على جانب الطريق بسبب حادث مما أدى إلى مصرع 2 وإصابة 6 آخرون.

وتبين أن المصابين هم منير سيد ذكى ٣٥ سنة سوهاج عامل، مصاب بكسر مضاعف بالقدم الأيمن، وما بعد الارتجاج، وحسن الضيع حسن ٤٣ سنة سوهاج، عامل مصاب بكسر مضاعف بالقدم الأيسر، وناجى محمد محمود ٦٢ سنة سوهاج بالمعاش، مصاب كسر مضاعف بالقدم الأيمن والمهندس طارق عزت النبراوي 75 بالمعاش، مدينة نصر مصاب باشتباه نزيف بالبطن اشتباه كسر بقاع الجمجمة وسائقه أحمد صلاح أحمد 43 سائق، القليوبية، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، وإسلام أحمد عبدالمنعم 27، من حلوان مصاب بجرح بالجبهة وسحجات وكدمات.

وتبين أن مشرحة بنى سويف التخصصى، استقبلت جثتا أحمد عبدالمنعم أحمد 52 سائق حلوان، وإسلام حنفي أبوالمجد 23 بدون سوهاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.