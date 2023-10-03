العالم يترقب ظواهر فلكية نادرة| «حلقة النار» و«قمر الصياد» الأبرز.. موعد حدوثها وإرشادات للوقاية منها

يترقب العالم خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر أكتوبر الجاري عددًا من الظواهر الفلكية الفريدة المتعلقة بالشمس والقمر والكواكب، والتي ستتزين بها السماء ولعل أبرزها كسوف الشمس أو ما يُسمى بـ "حلقة النار" في 14 أكتوبر وقمر الصياد بعد أسبوعين.

وخلال التقرير التالي تستعرض «البوابة نيوز» أبرز الظواهر الفلكية التي من المتوقع حدوثها في شهر أكتوبر الجاري، وكذلك توقعات وتحذيرات وكالة ناسا الفلكية:

كسوف الشمس الحلقي «حلقة النار»

من المتوقع أن تشهد أجزاء من الكرة الأرضية في 14 أكتوبر الجاري ظاهرة فلكية فريدة من نوعها حيث سيمر القمر أمام الشمس، وبالتالي سيحجب جزءًا كبيرًا منها، لكنه يترك وراءه حلقة لامعة من ضوء الشمس، ويُعرف هذا باسم كسوف الشمس "الحلقي" أو "حلقة النار".

Your friends at SciJinks are counting down the days to the next annular eclipse on Oct. 14، 2023. Let’s get ready together by learning what an annular eclipse is! 🧵 pic.twitter.com/FuffFuFxVe — NOAA SciJinks (@scijinks) September 25، 2023

ولن يحجب ضوء الشمس بشكل كامل في هذا الكسوف الشمسي، فإن الأمر يتطلب استخدام وسائل حماية كافية ومتخصصة للعين لتجنب حدوث ضرر دائم عند مشاهدتها.

ظاهرة «قمر الصياد»

وستشهد السماء خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر الجاري، ظاهرة أخرى حيث يمر القمر عبر النجوم الساطعة للأبراج الشتوية قبل أن ينتقل إلى النجوم الصاعدة في سماء الربيع.

وسيكتمل في السماء فيما يعرف باسم ظاهرة "قمر الصياد" في 28 من الشهر الحالي، ولأن الضوء الساطع يسهل على الصيادين قتل الفريسة قبل أشهر الشتاء العجاف لذلك سميت تلك الظاهرة بـ«قمر الصياد» وكذلك تساعد المزارعين الذين يعملون خلال الليل على حصاد المحاصيل، ويظهر كوكب المشتري تدريجيًا بوقت مبكر كل ليلة.

عدد من الظواهر الفلكية

أما كوكب الزهرة سيبهر الأشخاص الذين يستيقظون مبكرا بتوهجه الأبيض المكثف، وسيزين سماء الصباح حتى بداية العام المقبل.

وخلال شهر أكتوبر يظهر كوكب زحل في السماء الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة مع تلاشي الشفق ويمكن رؤيته بسهولة.

ويظهر كوكب المشتري تدريجيا بوقت مبكر كل ليلة، وبحلول منتصف الشهر يهيمن على السماء الشرقية بالولايات المتحدة.

وفي أكتوبر سيبهر كوكب الزهرة الأشخاص الذين يستيقظون مبكرا بتوهجه الأبيض المكثف، وسيزين سماء الصباح حتى بداية العام المقبل.

الأماكن المتأثرة بكسوف القمر

وكشفت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» المناطق المتأثرة بكسوف الشمس 2023، حيث أوضحت أنه لا يمكن رؤية كسوف «حلقة النار» إلا في المسار الحلقي الضيق الذي يمتد من ولاية أوريغون إلى تكساس الأمريكية، بالإضافة إلى أجزاء من المكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.

ووفقا لـ«ناسا»، فإن يمكن للمناطق الواقعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية المتجاورة وبورتوريكو وأجزاء من ألاسكا وهاواي فرصة رؤية كسوف جزئي للشمس، عندما يغطي القمر جزءًا من الشمس دون خلق تأثير «حلقة النار»، وذلك يوم السبت 14 أكتوبر الجاري.

موعد حدوث ظاهرة «حلقة النار»

ومن المتوقع أن يبدأ كسوف الشمس الحلقي في الولايات المتحدة في ولاية أوريغون الساعة 9:13 صباحًا بتوقيت منطقة المحيط الهادئ، وينتهي في تكساس الساعة 12:03 ظهرًا، وبعدها سيكون مسار الكسوف الحلقي للشمس في المكسيك وأمريكا الوسطى، ويمر فوق غواتيمالا وبليز وهندوراس ونيكاراغوا وبنما، ويعبر الكسوف الحلقي إلى أمريكا الجنوبية في كولومبيا. ويمر فوق شمال البرازيل قبل أن ينتهي عند غروب الشمس في المحيط الأطلسي.

إرشادات وكالة «ناسا» للوقاية من الظواهر الطبيعية

أكدت وكالة «ناسا» بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات الوقاية خلال وقت حدوث الظاهرة، مشيرة إلى أن جميع مراقبي الكسوف في حاجة ضرورة لاستخدام إجراءات خاصة لحماية العين منها: نظارات الكسوف أو مرشح شمسي متخصص أو طريقة عرض غير مباشرة لمشاهدة الكسوف بأمان.

كما نصحت «ناسا» بضرورة استخدام تلك الإجراءات الوقائية طوال تلك الفترة من الكسوف الحلقي، وذلك بعدم النظر في السماء وأماكن حدوث تلك الظاهرة، لأن حلقة الشمس الصغيرة المرئية في ذروة الكسوف الحلقي تكون خطيرة إذا تمت مشاهدتها مباشرة.

وأوضحت «ناسا» أن عدسة الكاميرا أو المنظار أو التلسكوب يتطلب مرشح شمسي مخصص الغرض مثبت على الجزء الأمامي من البصريات حتى لا يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تلحق الأذى بالعين، مشيرة إلى أن نظارات النظارات الشمسية العادية مهما كانت داكنة ليست آمنة لمشاهدة الشمس. فيما تعتبر أجهزة العرض الشمسية الآمنة أكثر قتامة بآلاف المرات ويجب أن تتوافق مع المعيار الدولي.

كما حذرت وكالة «ناسا» أيضًا من استخدام أجهزة العرض المحمولة أو نظارات الكسوف أو مع الكاميرات أو المناظير أو التلسكوبات، فعند مشاهدة الكسوف الجزئي أو الحلقي من خلال الكاميرات أو المناظير أو التلسكوبات المجهزة بمرشحات شمسية مناسبة، لا يحتاج الشخص إلى ارتداء نظارات الكسوف.