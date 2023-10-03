الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء يوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم أوكراني ودمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مقاطعة بريانسك، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وذكرت الوزارة في بيان: "في 2 أكتوبر، عند الساعة 23:30 بتوقيت موسكو، تم صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة بريانسك".

كما أكد حاكم المقاطعة ألكسندر بوجوماز، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت الطائرة الأوكرانية فوق منطقة تروبشيفسكي دون وقوع إصابات أو أضرار.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة.