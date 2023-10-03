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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"التهامي" ينهي حفل حزب حماة الوطن بأسيوط لدعم وتأييد الرئيس

ب "صعايدة يارسول الله ،صعايدة واحباب الله

التهامي ينهي حفل
"التهامي " ينهي حفل حماة الوطن باسيوط ب "بصعايدة يارسول الله
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أنهي حزب حماة الوطن بمحافظة اسيوط احتفاليته بذكرى حرب أكتوبر العظيم والمولد النبوي الشريف، وتأييد ودعم السيد الرئيس للترشح  للرئاسة، بقصائد وأناشيد من الشيخ محمود ياسين التهامي ابن محافظة أسيوط.

ولاقت قصيدة " صعايدة يارسول الله صعايدة واحباب الله "اعجاب الحضور،مرددين الكلمات خلفه،وكان شهد ميدان الحرب والسلام،زحام شديد حيث توافد آلاف المواطنين وأعضاء حماة الوطن من مختلف المراكز للاحتفال  وإعلان تأييد السيد الرئيس وسط هتافات معاك يا سيسي كمل مشوارك وانطلقت الأغاني الوطنية بالميدان،ورفع المحتشدون الاعلام  بمشاركة اسرة جامعة أسيوط وطلاب  من أجل مصر واتحاد عمال أسيوط والجمعية التعاونية الزراعية

وكانت انطلقت فعاليات الاحتفالية وفرقة الموسيقى العربية لكلية التربية النوعية جامعة أسيوط بعدد من الأغاني الوطنية منها يا بلادييا بلادي انا بحبك يا بلادي وعاشت بلادنا وخلي السلاح ساحي وبسمك يا بلدي واحنا مش بتوع حداد وعاش اللي أقال وغيرها منالأغاني الوطنية التي الهبت جموع المواطنين مؤكدين على تايبدهم الكامل للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء. 

حماة الوطن ينهي حفله باسيوط

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