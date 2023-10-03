رفعت شعار كامل العدد.. أولي عروض مسابقة شباب مصر بمهرجان الإسكندرية

افتتح مساء أمس أولى أيام مسابقة شباب مصر بسينما مترو ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والتي يشارك بها ٤٣ فيلم من الصعيد والقاهرة ووجه بحري والإسكندرية حيث تم عرض ١٨ فيلم في اليوم الأول للمسابقة من جامعات الصعيد والاسكندرية والقاهرة والبحيرة.

و أدار النقاشات السينمائية التي أعقبت عروض الافلام الكاتب والناقد السينمائي أحمد المسيري والكاتب والمخرج أحمد صالح والكاتب محمد أمين حيث دارات حالة مفعمة بالنقاشات المختلفة مع الشباب حول طموحاتهم السينمائية وأحلامهم وكذلك مناقشة بعض الافكار التي تناولتها الأفلام وبعض الأفكار الأخرى التي تفيد الشباب في خطواتهم الفنية الأولى.

كما حضر عروض الأفلام اليوم العديد من أعضاء الجالية اليونانية المقيمين بالإسكندرية والعديد من الأجانب من جنسيات مختلفة وجمهور من محافظات الصعيد والقاهرة والإسكندرية، بالإضافة العديد من أعضاء هيئات التدريس من القاهرة والاسكندرية.

يذكر أن المسابقة تشمل ٤٣ فيلم من الصعيد ووجه بحري والقاهرة والاسكندرية من ١٦ مؤسسة تعليمية وأكاديميات وجامعات ومعاهد وأقسام متخصصة ومدارس سينما وويدير المسابقة عماد يسري مدير مسابقة أفلام شباب مصر، يذكر ان الدكتور عاطف عبد اللطيف الخبير السياحي المعروف دعم المسابقة بجوائز مالية.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.