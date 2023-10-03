بمشاركة 2000 متطوع من الكيانات الشبابية.. الشباب والرياضة بالمنيا تشارك في احتفالات اكتوبر بميدان بالاس

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا فى احتفالات الذكرى الخمسين من انتصارات اكتوبر المجيد والذى أقيم اليوم الاثنين ٢اكتوبر ٢٠٢٣ بميدان بالاس بالمنيا والذى شارك فيه ما يقارب من ٢٠٠٠ شاب وفتاة من مختلف الكيانات الشبابية والمتطوعين وأعضاء مراكز الشباب والعاملين.

جاء ذلك بحضور الدكتور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، الدكتوره سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، الاستاذ احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، الدكتور محمد حمدي والدكتور شريف رمضان معاونى وكيل الوزارة، والعديد من مديرى إدارات الفروع والإدارات الفنيه ومراكز الشباب والعاملين.

شارك عدد من متطوعى الكيانات الشبابية والبرامج والأنشطة ومنها فريق yly، سند شباب الصعيد، الملف الشبابى لمركز شباب المدينة أ،والكشافة، طلاب تحيا مصر، الجبهه الدبلوماسية، صندوق مكافحة الإدمان،كوادر شباب المنيا، شباب قادرون، والعديد من قيادات المديرية والعاملين بمراكز الشباب والاتحادات، تضمنت الاحتفالية مشاركة العديد من القوى السياسية والحزبية والمؤسسات والهيئات المختلفه.

بدء التجمع أمام منطقة المنيا الأزهرية ثم بدء المسيرة من شارع ابن خصيب وصولا الى ميدان بالاس،تقدم المسيره وكيل الوزارة ووكلاء المديرية والمعاونين،تضمن الحفل فقرات فنية غنائية تشمل اغاني وطنيه في حب مصر، بالإضافة إلى الأغاني الوطنية عن انتصارات اكتوبر المجيد، وفقرات استعراضية، والعديد من المطربين.

تأتي مشاركة الشباب والرياضة بالمنيا فى فعاليات احتفالات انتصارات اكتوبر المجيدة، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وتوجيهات وكيل الوزارة.